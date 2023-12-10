Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.