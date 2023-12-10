Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.