Galatasaray kupada Fenerbahçe'yi 14. kez yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe ile oynadığı 27 derbide 14. galibiyetini kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşılaştı. Bu maçla birlikte iki takım kupada 27. kez kozlarını paylaştı. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda rakibine karşı üstünlüğü sürdürdü. Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası’nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi.

Türkiye Kupası’nda yapılan 27 karşılaşmada Galatasaray 44 gol kaydederken, Fenerbahçe 30 golle karşılık verdi.