Galatasaray, kupada Konyaspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray, kupada Konyaspor'u ağırlayacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın Konyaspor’u konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puan grupta lider olarak yer alıyor.

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Bu sezon Türkiye Kupası’nda Galatasaray, gruplarda Boluspor’u 4-1 yenerken, Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK’yı 4-0, 4. turda Kepezspor’u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor’u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, grupta da Çorum FK’yı 1-0, Eyüpspor’u da 3-1’lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrılması durumda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, berabere kalırsa Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek.

Kupada 5. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Aslan’ın 11 golüne, Konya ekibi 4 golle karşılık verdi.

İki takım ayrıca bu sezon ligde 2 kez mücadele ettti ve sarı-kırmızılılar, Konya’da 2-1, İstanbul’da da 1-0’lık skorlarla kazandı.

Okan Buruk ile Recep Uçar 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 4 karşı karşıya geldi. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uçar ise Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor’un başındaydı. Geride kalan 4 müsabakayı da Okan Buruk’un takımı kazandı.

Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasını hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.