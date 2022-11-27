Galatasaray kuvvet çalışması yaptı

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray kuvvet çalışması yaptı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 16.30’da yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray kuvvet çalışması yaptı
Galatasaray kuvvet çalışması yaptı