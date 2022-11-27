Galatasaray kuvvet çalışması yaptı
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 16.30’da yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.