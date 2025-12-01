Galatasaray liderliğini korudu

Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-0 önde tamamladığı mücadeleden son dakikalarda yediği golle 1-1’lik skorla berabere ayrıldı.

Aslan bu sonuçla puanını 33’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Cimbom, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puanı farkını da korudu.

Galatasaray, ligde cuma günü Samsunspor’u konuk edecek.