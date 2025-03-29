Galatasaray, ligde 28 maç sonra kaybetti
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 28 maç sonra mağlup oldu.
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 28 maç sonra mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan’ın Süper Lig’de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe’ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.