Galatasaray ligde 5. kez berabere kaldı
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı.
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig’de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Aslan bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrıldı.
Cimbom ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.