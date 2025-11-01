Galatasaray, ligde 6. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6. kez maçı gol yemeden tamamladı.

Galatasaray, ligde 6. kez kalesini gole kapadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de 6. kez maçı gol yemeden tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.