Galatasaray, ligde evinde 19 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde evinde 19 maçtır kaybetmiyor
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Galatasaray, Samsunspor galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini sürdürdü ve 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Son olarak Samsunspor’u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam etti. Aslan, evindeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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