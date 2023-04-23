Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini 14 maça çıkardı
Galatasaray, Fatih Karagümrük beraberliği ile Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 14 maça çıkardı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük beraberliği ile Spor Toto Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 14 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 14’e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’de bu sezon evinde 15. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 12 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 2 maç da berabere sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, evinde ligde bu sezon sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.