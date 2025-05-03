Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de bu sezon RAMS Park’ta 16. maçına çıkan Aslan 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.
Cimbom, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık skorla aldı.