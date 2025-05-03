Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Galatasaray ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de bu sezon RAMS Park’ta 16. maçına çıkan Aslan 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.

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Cimbom, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık skorla aldı.