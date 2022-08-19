Siemens
SON
DAKİKA
Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı
İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı
Galatasaray tek değişiklik
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda oyuna giren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in golü ile sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Aslan ligin ilk haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor’a 1-0 yenilmişti.

Sarı-kırmızılılar gelecek deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı