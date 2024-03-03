Galatasaray ligdeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.