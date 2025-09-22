Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 14'e çıkardı

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig’de yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig’de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.