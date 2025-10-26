Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Galatasaray, Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 18'e çıkardı.

Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Göztepe maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 18’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılırken aynı zamanda yenilmezliğine devam etti. Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda mağlup olan Aslan daha sonra yenilmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 18 müsabakada 17 galibiyet elde ederken, 1 defa da berabere kaldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.