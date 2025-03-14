Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini 28 yaptı
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.
Galatasaray, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Cimbom geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 27 olmak üzere toplam 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek yaşamıştı.