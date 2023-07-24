Galatasaray Litvanya'ya gitti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Litvanya'ya gitti.

Galatasaray Litvanya'ya gitti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Litvanya’ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak ve Vilnius LFF Stadı’nda oynanacak müsabaka için sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı’ndan Litvanya’nın Vilnius’a hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, saat 18.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.