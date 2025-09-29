Galatasaray, Liverpool'u konuk edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00’de RAMS Park’ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik skorla mağlup oldu. Liverpool ise evinde karşılaştığı Atletico Madrid’i 3-2’lik skorla yendi.

Avrupa kupalarında 329 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 329 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 452 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 124. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 123 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29’undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 123 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.

Liverpool ile 5. randevu

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım arasında son olarak 28 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan özel müsabakayı Galatasaray 3-0’lık skorla kazandı. 5 Aralık 2006 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede şu an Galatasaray teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, Liverpool ağlarını havalandırmıştı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 27 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 15, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10’unu kazanırken, 9’unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Avrupa’da son galibiyet Tottenham karşısında

Galatasaray, Avrupa kupalarında 7 maçtır kazanamıyor. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3-2’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

İngiliz takımlarıyla 24 maça çıktı

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 24 kez mücadele ederken, 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşılaştı.

Liverpool ise Türkiye’den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Premier Lig’de 6 maçta 5 galibiyet elde etti

Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, bu sezona da iyi başlangıç yaptı. İngiliz ekibi, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Liverpool, ligdeki yenilgisini son hafta Crystal Palace deplasmanında 2-1’lik skorla yaşadı.

Clement Turpin düdük çalacak

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Müsabakada VAR’da Jerome Brisard, AVAR’da da Mathieu Vernice görev yapacak.