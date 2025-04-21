Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Lucas Torreira’nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF’ye bildirdi.

Galatasaray’ın 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile sözleşme yenilendi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray’da 3. sezonunu yaşayan 29 yaşındaki orta saha 123 maça çıktı.