Galatasaray, M. United karşısında pes etmedi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.

Galatasaray, M. United karşısında pes etmedi!
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5’e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 5’e yükseltti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık’ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.