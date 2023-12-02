Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta RAMS Park’ta Adana Demirspor ile oynayacak.