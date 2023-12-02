Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hatayspor maçıyla galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Pendikspor maçında kazanan Galatasaray puanını 37’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cimbom gelecek hafta RAMS Park’ta Adana Demirspor ile oynayacak.