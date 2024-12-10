Galatasaray, Malmö maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Malmö maçının hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Abdülkerim Bardakcı antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.