Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürecek.