Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavilerine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.