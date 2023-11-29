Galatasaray - Manchester United maçını 51 bin 741 taraftar izledi

Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 51 bin 741 taraftar izledi.

Galatasaray - Manchester United maçını 51 bin 741 taraftar izledi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Galatasaray-Manchester United karşılaşmasını RAMS Park’ta toplam 51 bin 741 taraftar izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park’ta mücadele ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-1 geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 741 taraftar takip etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Manchester United taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.