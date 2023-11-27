Galatasaray-Manchester United maçını Jose Maria Sanchez yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray-Manchester United maçını Jose Maria Sanchez yönetecek
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te Manchester United’ı konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Guillermo Cuadra’nın dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği müsabakada VAR koltuğunda Ricardo de Burgos, AVAR’da da Juan Martinez Munuera oturacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman