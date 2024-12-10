Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi müsabakaya çıkan Metehan, 1 asist kaydetti.