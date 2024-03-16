Galatasaray, milli arada Antalya'da kamp yapacak

Galatasaray milli maçlar dolayısıyla verilecek arada 25-29 Mart tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.

Galatasaray, milli arada Antalya'da kamp yapacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray milli maçlar dolayısıyla verilecek arada 25-29 Mart tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından izne çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya’ya giderek burada kamp yapacak. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, Trendyol Süper Lig’e verilen arada 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da Cullinan Belek Hotel’de kamp yapacak" denildi.

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