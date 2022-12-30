Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 1 Ocak Pazar günü saat 19.00’da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.