Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 1 Ocak Pazar günü saat 19.00’da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı