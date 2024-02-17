Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Çalışmalarını tamamlayan Galatasaray, Ankara’ya hareket edecek.