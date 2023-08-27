Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

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Galatasaray yarın saat 20.00’de yapacağı idmanla Molde maçı hazırlıklarını tamamlayacak.