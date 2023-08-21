Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın sabah saatlerinde Norveç’e hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 20.30’da Molde Stadı’nda gerçekleştirecek.