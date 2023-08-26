Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Molde ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Molde maçı hazırlıklarını sürdürecek.