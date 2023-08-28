Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında evinde Norveç ekibi Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Molde maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında evinde Norveç ekibi Molde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Molde maçının taktiği üzerinde duruldu.

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Çakmak Yapı

Antrenmanda Hakim Ziyech ile Wilfried Zaha takımdan ayrı bireysel çalıştı.