Galatasaray - Molde maçını 47 bin 845 seyirci izledi

Galatasaray-Molde arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı 47 bin 845 seyirci takip etti.

Galatasaray - Molde maçını 47 bin 845 seyirci izledi
Editör
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Galatasaray-Molde arasında Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı 47 bin 845 seyirci takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu müsabakaya da büyük ilgili gösterdi. Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı toplam 47 bin 845 seyirci takip etti.

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Molde taraftarları da karşılaşmayı stattan takip etti.