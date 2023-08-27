Galatasaray - Molde maçını hakem Szymon Marciniak yönetecek
Galatasaray ile Molde arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Galatasaray ile Molde arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Polonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Galatasaray, 29 Ağustos Salı günü saat 22.00’de evinde Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. Kwiatkowski’ye, AVAR’da Pawel Raczkowski eşlik edecek.
42 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Manchester City ve Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.