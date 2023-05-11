Galatasaray Nef'in yeni başantrenörü Zvezdan Mitrovic oldu
Galatasaray Nef, Karadağlı Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaştığını açıkladı.
Galatasaray Nef, Karadağlı Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaştığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Andreas Pistiolis ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenörünü buldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mitrovic ile 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan anlaşmaya imza atıldığı ifade edildi.
Mitrovic son olarak Fransa ekibi Monaco’yu çalıştırdı. Karadağlı antrenör, 2020-2021 sezonunda Monaco ile Eurocup’ı kazandı.
53 yaşındaki başantrenör kariyerinde daha önce; Khimki Yuzny, Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol ve ASVEL takımlarında görev aldı.