Galatasaray Nef, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdı

Galatasaray Nef, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'in sakatlığından dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Nef, Jehyve Floyd ile yollarını ayırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray Nef, ABD’li oyuncu Jehyve Floyd’in sakatlığından dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray, sakatlığı nükseden Floyd ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat olacak olan ve sezonu kapatan Amerikalı oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun diyor, vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyoruz" denildi.