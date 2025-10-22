Galatasaray, Norveç ekiplerine karşı 4. galibiyetini kazandı

Galatasaray, Bodo/Glimt müsabakasıyla Norveç takımlarına karşı 7. maçına çıktı ve 4. galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Norveç takımı Bodo/Glimt ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştığı rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti.

Bu maçla birlikte Cimbom, Norveç ekipleriyle 7. maçına çıktı. Daha önce Molde, Tromsö ve Rosenborg ile oynayan Aslan, Bodo/Glimt müsabakasıyla Norveç temsilcilerine karşı 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar 3 maçta ise 2 kez yenilirken, 1 defa da berabere kaldı.