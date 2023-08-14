Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı D-Smart'ta

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın oynanacak Galatasaray-Olimpija Ljubljana müsabakası D-Smart ve D-Smart GO’da yayınlanacak.

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Olimpija Ljubljana’yı konuk edecek. Bu müsabaka yarın saat 21.00’de D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Slovenya’da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, seyircisi önünde tur peşinde olacak. Icardi ve Zaha transferleriyle kadrosunu daha da güçlendiren sarı-kırmızılıların Ljubljana mücadelesi Aykut Aydın’ın anlatımı ve Orhan Uluca’nın yorumlarıyla izleyicilerle buluşacak.