Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.15’te yapacağı idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.