Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.