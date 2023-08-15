Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını 39 bin 623 taraftar izledi

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı 39 bin 623 taraftar takip etti.

Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını 39 bin 623 taraftar izledi
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Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı 39 bin 623 taraftar takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray evinde mücadele ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı 1-0’lık skorla yendi. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Rams Park’ta oynanan müsabakayı toplam 39 bin 623 taraftar takip etti. Az sayıdaki konuk ekip taraftarları da deplasman tribününde takımlarını destekledi.