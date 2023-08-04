Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban

Defans:

Leo Dubois

Angelio

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey

Orta Saha:

Fredrik Midtsjo

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicol Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz

Cedric Bakambu

Liste B:

Jankat Yılmaz

Ali Turap Bülbül

Metehan Baltacı

Caner Doğan

Baran Aksaka

Hamza Akman

Efe Akman

Baran Demiroğlu