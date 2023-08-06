Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının taktiğini çalıştı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın öğle saatlerinde Slovenya’ya hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 21.00’de Stozice Stadı’nda gerçekleştirecek.