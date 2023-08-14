Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında yarın evinde Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, yarın 21.00’de Rams Park’ta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazandı. Galatasaray, Ljubljana’yı elemesi durumunda play-off turunda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Klaksvik, evinde 2-1 kazandı.

Avrupa kupalarında 306. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 305 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 108 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 407 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında dördüncü sınavına çıkacak.

Bu sezon 4 resmi maç oynadı

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 4 resmi maç oynadı ve 2 galibiyet, 2 berberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Zalgiris’i 2-2 ve 1-0’lık skorlarla eledi. Aslan 3. ön eleme turu ilk maçında da Olimpija Ljubljana’yı 3-0 yendi.

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Baaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu."

Marco Guida düdük çalacak

Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasında oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.