Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Galatasaray’da, Başkan Dursun Özbek’in katılımıyla düzenlenen törenle genç oyuncu Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Galatasaray, geçtiğimiz yılın şubat ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yer aldı. Yapılan imza töreni sonrası, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Özgür Baran Aksaka sözleşmeyi değerlendirdi.

Başkan Özbek: “Başarılı, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz”

Baran gibi isimlerin genç fidanlar olduğunu ve Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edeceğini düşündüğü söyleyen Başkan Özbek, “Bunlar genç fidanlar. Kulübümüzden yetişen fidanlar. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecekler. Dolayısıyla ben Baran’ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya’da hazırlık maçlarında özellikle seyrettim çok güzeldi. Allah kendisine sakatlık vermesin. Başarılı, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray’da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Galatasaray ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan genç futbolcu Baran Aksaka’nın açıklamaları ise şöyle:

“Öncelikle başkanıma, yönetim kuruluna ve Okan hocama çok teşekkür ediyorum. Benim küçüklüğümden beri bir hayalim var. O da Galatasaray’da uzun yıllar oynamak. Sözleşmemi bugün uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Biz tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter.”