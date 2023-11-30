Galatasaray, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.