Galatasaray, puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı

Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 8'e çıkardı.

Galatasaray, puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle puanını 76 yaptı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 8’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve puanını 76’ya yükseltti. Aslan böylece şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta Nef Stadyumu’nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.