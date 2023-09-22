Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Başakşehir’e konuk olacak.